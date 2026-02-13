Более 4 тыс жителей Подмосковья обратились к регоператорам в МФЦ с начала 2026 г

С начала 2026 года свыше 4 тысяч жителей Подмосковья воспользовались услугами региональных операторов по обращению с ТКО на базе МФЦ, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

В Московской области продолжается проект по предоставлению услуг региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами в многофункциональных центрах. За первые месяцы 2026 года более 4 тысяч человек обратились за помощью к регоператорам через МФЦ.

Наибольшее количество обращений зафиксировано в Домодедове — 467, Дмитрове — 384, Истре — 365, Наро-Фоминске — 333 и Пушкине — 322.

В МФЦ жители могут заключить договоры на вывоз отходов, оформить необходимые документы для физических и юридических лиц, скорректировать платежи, а также получить консультации по начислениям, нормативам и графику вывоза мусора.

Вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов ранее отмечал, что сотрудники МФЦ консультируют жителей по вопросам новых нормативов и помогают получить паспорт СНТ. Все представители регоператоров прошли обучение для повышения качества обслуживания. Основная задача проекта — упростить предоставление услуг по вывозу ТКО для жителей региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.