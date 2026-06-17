Более 4 тыс заявлений на апостиль подали в Подмосковье

С начала 2026 года жители Подмосковья подали более 4 тыс. заявлений на проставление апостиля через региональный портал госуслуг. Сервис позволяет оформить документы ЗАГС для использования за границей, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Электронная услуга «Проставление апостиля на официальном документе» доступна на региональном портале в разделе «Документы» — «Спецразрешения». Ею могут воспользоваться как физические, так и юридические лица.

Сервис позволяет апостилировать официальные документы, предназначенные для вывоза за пределы Российской Федерации. Речь идет о документах, выданных органами ЗАГС Московской области, а также пунктами регистрации актов гражданского состояния воинских частей за границей по 1978 год включительно.

После подачи онлайн-заявления оригинал документа необходимо предоставить в выбранный МФЦ. Госпошлина за проставление апостиля составляет 2500 рублей за каждый документ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.