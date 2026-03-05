Более 4 тыс учителей Подмосковья используют ИИ-ассистента

Более 4 тысяч педагогов в Подмосковье применяют сервис «Ассистент преподавателя» на основе искусственного интеллекта для подготовки к занятиям и анализа уроков, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Сервис помогает учителям готовиться к урокам: составлять планы, раздаточные материалы и проверочные работы, подбирать задания, квизы и наглядные примеры для разбора тем. Кроме того, платформа позволяет формировать краткие отчеты для родителей.

Одним из главных преимуществ ассистента стала экономия времени. По данным ведомства, использование цифрового помощника освобождает педагогам до 10–12 часов в месяц. Это время они могут направить на повышение качества образовательного процесса и индивидуальную работу с учениками.

Сервис также ориентирован на профессиональное развитие. Учителя могут загружать аудиозаписи своих занятий и получать развернутую оценку методической, коммуникативной и речевой компетентности. Система анализирует урок, выявляет слабые стороны и дает рекомендации по их устранению. Кроме того, педагоги могут отправить на проверку собственный сценарий занятия и получить обратную связь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что записать ребенка в школу и детсад можно, не выходя из дома. В системе образования очень эффективными является электронный дневник, электронный журнал.

Здесь, по словам губернатора, важную роль сыграла Москва, потому что предоставила не только платформу, но и контент, который является современным и удобным для обучения детей.