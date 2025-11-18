Более 4 тыс участников ожидается на Всероссийском патриотическом форуме-2025

Всероссийский патриотический форум — 2025 пройдет в национальном центре «Россия» с 7 по 10 декабря, в нем поучаствуют свыше 4 тыс. человек, сообщают организаторы.

Это один из главных проектов Роспатриотцентра. Тема в этом году — «Герои сквозь века».

Роспатриотцентр — федеральный центр под эгидой Росмолодежи, который помогает молодым людям в стране включаться в настоящие дела: сохранять историческую память, развивать добровольчество, участвовать в патриотических инициативах и формировать ценности будущего.

Всероссийский патриотический форум — крупнейшее ежегодное событие в сфере гражданского и патриотического воспитания. Он соберет студентов, ветеранов, представителей бизнеса, активистов, лидеров молодежных объединений и юнармейцев со всей страны.

В Год защитника Отечества будет отдана дань уважения героям всех времен: от эпохи Александра Невского через подвиг бойцов ВОВ до наших современников, кто стоит на защите РФ.

Волонтеров на форуме ждут ценный опыт в организации федерального события, возможность быть в самом центре происходящего — от подготовки до реализации, участие в работе форумных площадок и взаимодействие с командой организаторов, живое общение с героями, историками, военными, государственными деятелями, новые друзья, полезные контакты и вдохновляющая атмосфера.

Все желающие могут стать частью мероприятия — как участник или как волонтер. Внести вклад в развитие патриотического добровольчества и стать частью большого дела можно, заполнив заявку и присоединившись к форуму. Регистрация проходит по ссылке. Заявки принимают до 27 октября 2025 года.

