Более 4 тыс раз была оказана бесплатная юрпомощь жителям Подмосковья в 2024 году

В России 3 декабря отмечается День юриста. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов отметил, что у жителей Подмосковья есть возможность обратиться за бесплатной юридической помощью в установленных федеральным законодательством случаях. Так, за десять месяцев сотрудниками Госюрбюро бесплатная юрпомощь жителям Подмосковья была оказана почти по 3,5 тыс. заявлений, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Подмосковные юристы укрепляют правовую культуру, участвуют в совершенствовании регионального законодательства. Особое внимание уделяется обеспечению доступности бесплатной юридической помощи и повышению правовой грамотности жителей региона».

«В частности, бесплатными юридическими услугами могут воспользоваться участники СВО и члены их семей, инвалиды, дети-сироты и еще ряд льготных категорий граждан», — отметил Брынцалов.

Адвокаты Московской области оказали бесплатную юридическую помощь более чем в 760 случаях.

Парламентарий также напомнил, что в этом году Мособлдумой был принят закон, в соответствии с которым бойцы и их семьи теперь могут получить бесплатную помощь в виде представительства в судах и различных органах их интересов сотрудниками Госюрбюро и адвокатами — участниками системы бесплатной юрпомощи.

Для удобства жителей Госюрбюро Подмосковья также запустило мобильный офис по оказанию бесплатной юридической помощи — юрмобиль.

«Благодаря юрмобилю можно просто и быстро получить юридическую консультацию. В этом году юрмобиль посетил 41 городской округ и оказал бесплатные консультации по 256 заявлениям», — добавил Брынцалов.

Бесплатную юрпомощь оказывает государственное юридическое бюро.

Юристы Госюрбюро консультируют граждан в 13 пунктах приема граждан в разных округах Московской области, адреса которых можно найти на сайте Госюрбюро.

Обратиться также можно к специалистам, состоящим в реестре адвокатов, оказывающих бесплатную юрпомощь.

Также юристы Госюрбюро ведут прием в мобильном офисе «Юрмобиль». Предварительная запись не требуется. Локации мобильного офиса «Юрмобиль» утверждаются ежемесячно. Ознакомиться с графиком и временем приема можно на сайте в разделе «График консультаций» (мобильный офис).

Получить бесплатную юридическую помощь могут:

граждане, среднедушевой доход семей которых ниже величины регионального прожиточного минимума;

инвалиды I и II группы;

ветераны Великой Отечественной войны, Герои Российской Федерации, Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда, Герои Труда Российской Федерации;

участники СВО и члены их семей;

дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, а также их законные представители (если они обращаются по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов детей);

лица, желающие принять на воспитание в свою семью ребенка (если они обращаются по вопросам, связанным с устройством ребенка в семью);

усыновители (если они обращаются по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов усыновленных детей);

граждане пожилого возраста и инвалиды, проживающие в организациях социального обслуживания;

несовершеннолетние, содержащиеся в учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений и отбывающие наказание в местах лишения свободы, а также их законные представители;

лица, страдающие психическими расстройствами;

граждане, признанные судом недееспособными, а также их законные представители;

граждане, пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации:

супруг или супруга, дети и родители погибшего в результате чрезвычайной ситуации;

лица, находившиеся на полном содержании погибшего при ЧС или получавшие от него помощь, которая была для них постоянным и основным источником средств;

граждане, здоровью которых причинен вред в результате чрезвычайной ситуации;

граждане, лишившиеся жилого помещения либо утратившие полностью или частично имущество либо документы в результате ЧС;

полные кавалеры орденов Славы и Трудовой Славы, почетные граждане Московской области;

участники долевого строительства, если приобретенное по договору ДС жилье является для них единственным, либо общая площадь находящегося в собственности жилого помещения, приходящаяся на одного члена семьи, составляет меньше учетной нормы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что необходимо настраивать работу специальных центров, чтобы помогать семьям мобилизованных и идти им навстречу во всех вопросах.

«Есть разные обращения и разные ситуации. Нам должно быть до всего дело, и мы должны так настроить работу центров, чтобы максимально идти навстречу», — отметил Воробьев.