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Более 4 тыс обращений поступило в ЕДДС‑112 Щелкова за неделю

За прошедшую неделю операторами единой дежурно-диспетчерской службы городского округа Щелково по системе «112» было принято 4 282 звонка, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В службу скорой медицинской помощи передано — 1 309, Полицию — 411, Противопожарную службу — 40, аварийную службу газа — 217, справочно-информационные — 638, хулиганские и ложные — 120.

Дежурные смены аварийно-спасательного отряда МКУ ГОЩ «Центр гражданской защиты» выполнили 17 выездов для оказания помощи людям, которые находились в сложной ситуации. Из них:

аварийное вскрытие замков — 3.

спасение животного из колодца — 1.

ДТП, деблокировка легкового автомобиля — 1.

снятие наручников с мужчины — 1.

Единая дежурно-диспетчерская служба городского округа Щелково по системе «112» работает круглосуточно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.