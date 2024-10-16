Более 4 тыс обращений поступило в ЕДДС‑112 Щелкова за неделю
Фото - © ЕДДС-112 городского округа Щёлково
За прошедшую неделю операторами единой дежурно-диспетчерской службы городского округа Щелково по системе «112» было принято 4 282 звонка, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
В службу скорой медицинской помощи передано — 1 309, Полицию — 411, Противопожарную службу — 40, аварийную службу газа — 217, справочно-информационные — 638, хулиганские и ложные — 120.
Дежурные смены аварийно-спасательного отряда МКУ ГОЩ «Центр гражданской защиты» выполнили 17 выездов для оказания помощи людям, которые находились в сложной ситуации. Из них:
- аварийное вскрытие замков — 3.
- спасение животного из колодца — 1.
- ДТП, деблокировка легкового автомобиля — 1.
- снятие наручников с мужчины — 1.
Единая дежурно-диспетчерская служба городского округа Щелково по системе «112» работает круглосуточно.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.
Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.