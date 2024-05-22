Более 4 тыс нарушений в содержании скамеек и беседок устранили в Подмосковье

В течение весны работники коммунальных служб под контролем инспекторов ГУСТ Московской области проводили мелкий ремонт малых архитектурных форм и покрасочные работы, заменяли поврежденные или демонтированные объекты. Так, за сезон было устранено более 4 000 нарушений в содержании элементов благоустройства. Об этом сообщает пресс-служба ГУСТ региона.

В теплое время года все больше времени хочется проводить на улице. Элементы благоустройства: скамьи, беседки, конструкции зон отдыха, дополняют городскую среду или дворовую территорию, а также активно используются жителями для досуга — можно прочитать книгу, поработать на свежем воздухе или пообщаться с соседями.

Например, в Красногорске привели в порядок около 400 МАФ. Специалисты обновили цвет скамеек во дворах в деревне Путилково, в мкр. Павшинская Пойма на Красногорском бульваре, дом № 50. Аналогичные работы провели в Балашихе на Горенском бульваре, дом 3, в Чехове на улице Вишневая, дома № 2, 3, 5, во Власихе, на улице Заозерная.

В Химках весной отработали более 200 недочетов. К примеру, заменили поврежденное ограждение детской площадки во дворе домов № 20, 22, 24, 26 на Куркинском шоссе. В Ступино на улице Тургенева, дом № 6 установили скамейку, которая ранее отсутствовала, а на улице Горького, дома 33/25, 35 отремонтировали конструкции зон отдыха на придомовой территории.

Где требовалось, привели в надлежащее состояние урны для сбора мелкого мусора. Так, новые появились в Раменском на Высоковольтной улице, дома № 20, 21, 23, в Люберцах на Комсомольской улице, дом № 10, в Коломне в мкр. Маршала им. Катукова, во дворах домов № 6, 7, 9, 10, 11.

Коммунальным службам необходимо использовать объявления-предупреждения после покраски элементов благоустройства, либо сигнальные ленты. Однако жителям также стоит быть внимательными, чтобы не испачкать одежду или личные вещи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.