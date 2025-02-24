Более 4 тыс мест создали в Подмосковье за счет новых объектов розничной торговли

В Московской области активно развивается сфера розничной торговли — открываются новые предприятия, предлагающие потребителям широкий ассортимент продовольственных и непродовольственных товаров, оборудованные парковочными местами и предоставляющие дополнительные услуги, в том числе бытовые. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

В прошлом году в регионе было введено в эксплуатацию 285,5 тыс. кв. м площадей стационарных предприятий розничной торговли. За счет открытия новых объектов в сфере было создано более 4,2 тыс. дополнительных рабочих мест. Среди муниципалитетов лидирует Одинцовский городской округ — за год введено 36,5 тыс. кв. м торговых площадей, в Богородском — 26,1 тыс. кв. м, в Долгопрудном — 16,8 тыс. кв. м.

Одним из крупнейших объектов, открытых в прошлом году в Одинцовском городском округе, стал полноформатный торговый центр «Одипарк» площадью 29,8 тыс. кв. м. В Ногинске открылся торгово-развлекательный центр «Рассвет» площадью 12,5 тыс. кв. м, где было создано около 100 рабочих мест для жителей округа.

Ввод торгового центра «Центральный» в Долгопрудном обеспечил около 187 дополнительных рабочих мест. Для посетителей торговых центров доступны не только продовольственные и непродовольственные магазины, но и точки общественного питания, просторные фуд-холлы и развлечения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.