Более 4 тыс инженеров обучились редким специальностям в «МТШ»

В «Московской технической школе» более 4 тыс. инженеров смогли пройти обучение по редким производственным специальностям, написал в своем Telegram-канале мэра Москвы Сергей Собянина.

Известно, что образовательная инфраструктура «МТШ» регулярно увеличивается и разрабатываются новые программы обучения.

«Сегодня они трудятся на предприятиях по выпуску микроэлектроники, лазерной продукции, беспилотников, автомобилей, роботов и других высокотехнологичных изделий. Всего же больше чем за три года существования проекта квалификацию повысили свыше 13 тысяч человек», — уточнил градоначальник.

Так, в прошлом году запущено более 60 курсов и 3 новых направления — «Новые производственные технологии», «Информационная безопасность» и «Цифровые двойники». Всего сейчас доступно свыше 200 программ.

В департаменте инвестиционной и промышленной политики столицы подчеркнули, что также в «МТШ» проходят мастер-классы, вебинары, экспертные советы и конференции для всех желающих. В прошлом году организовано более 20 мероприятий, которые посетили больше 3 тыс. человек.

«НТЦ „Бакор“ с большим интересом присоединился к проекту „Московская техническая школа“ (МТШ). Планируем в будущем воспользоваться возможностями в рамках программы „Новые производственные технологии“. Считаем, что это отличная возможность повышения квалификации и развития профессиональных компетенций сотрудников, а также привлечения высококвалифицированных специалистов». — заключил заместитель гендиректора НТЦ «Бакор» по инновационно-техническому развитию Михаил Николаевич Королев