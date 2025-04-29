Более 4 тыс декоративных элементов украсят Москву ко Дню Победы

На территории столицы к 9 Мая планируется установить свыше 4 тыс. декоративных элементов, среди которых флаги, звезды, фотозоны, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

«День Победы — один из самых любимых и важных праздников для нашей страны, в этом году мы отмечаем юбилейную 80-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. К этой знаменательной дате традиционно украсим город-герой Москву», — сказал заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, основным цветом оформления мегаполиса традиционно стал красный — это цвет знамени Победы, к нему еще добавили оранжевый и черный — цвета Георгиевской ленты.

На въездах в столицу будут установлены тематические конструкции «Город-герой Москва», у станций метрополитена, на ж/д вокзалах, набережных и вылетных магистралях появятся флаговые композиции.

Одно из самых масштабных украшений планируется сделать на Лубянской площади. Там возведут ансамбль из флагов и 11-метровой «Звезды Победы», такие же конструкции будут стоять и у главного входа в Парк Горького, и на площади Дорогомиловской Заставы.

Возле здания Минобороны на Фрунзенской набережной разместят декоративные конструкции «Звезда Победы» и «Салют Победы».

Традиционно украсят флагами столичные мосты, в том числе Большой Устьинский, Крымский, Новоарбатский, Бородинский, Большой Краснохолмский и мост Победы. На Поклонной горе и Сокольнической площади, около станции метро «Динамо» установят стенды с информацией о героях ВОВ и архивными снимками.

Фотозоны «9 Мая» появятся около Центрального музея ВС РФ, на Суворовской и Триумфальной площадях, в парке «Зарядье» и на других городских территориях.

Дополнительно для украшения мегаполиса к 9 Мая ничего не закупалось. В городе создан запас объемно-декоративных элементов, который позволяет обеспечить украшение. Все конструкции можно использовать повторно.