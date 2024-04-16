Более 4 тыс многодетных семей из Ленинского округа получают социальные меры поддержки

Для семей предусмотрены семь федеральных и 17 региональных мер поддержки семей.

«Поддержка семей с детьми, особенно многодетных, является одним из приоритетных направлений развития Ленинского округа. Это касается как предоставления мер социальной поддержки, так и оказания своевременной медицинской помощи. Для этого в нашем округе реализуются 24 меры социальной поддержки, в том числе региональные и федеральные, возводятся три поликлиник в новых жилых комплексах, привлекаются к работе в учреждения здравоохранения высококвалифицированные специалисты», — сказал глава Ленинского округа Станислав Каторов.

На региональном уровне существует ряд дополнительных мер поддержки для многодетных семей: компенсация расходов на оплату коммунальных услуг, выплаты на приобретение одежды ребенку для посещения занятий на период его обучения в школе, а также предоставление бесплатного проезда по социальной карте жителя Московской области.

При возникающих вопросах о действии, назначении мер социальной поддержки, можно обратиться за консультацией по единому телефону горячей линии 122 добавочный «6». Также для этого доступен Telegram-чат «Социалка. Видное» или в Telegram-боте «Соцуслуги Подмосковья».

Как ранее сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, на территории Московской области в новых жилых домах теперь планируется делать не один нежилой этаж, а два для размещения бизнеса.



«Мы сейчас рассматриваем не 1 этаж нежилой, а, например, 2 этажа для того, чтобы больше качественных услуг или офисов располагалось в микрорайонах, которые сегодня строятся», — сообщил Воробьев.