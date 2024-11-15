Более 4 т гуманитарной помощи передали Лыткаринцы для приграничных регионов

Гуманитарная помощь, собранная в рамках благотворительной акции «В единстве наша сила!», отправлена по назначению — в Курскую и Белгородскую области. В общей сложности благодаря жителям, предприятиям и учреждениям удалось собрать более 4 т гуманитарной помощи, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Кроме того, в составе гуманитарного конвоя была передана адресная помощь по индивидуальным запросам для бойцов из города Лыткарино с позывными «Кок», «Синельд», «Гном», «Козырь», «ТЭД», «Писарь».

«Спасибо всем, кто принял участие в благотворительной акции! Вместе мы приближаем нашу общую Победу!», — сказал глава города Лыткарино Константин Кравцов.

Городской пункт сбора гуманитарной помощи продолжает свою работу в ДК «Центр молодежи» по адресу: ул. Парковая, д. 16 ежедневно с 10:00 до 20:00. Контакт для справок: 8 (495) 552-43-40.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.