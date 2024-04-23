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Более 4 млн вызовов поступило на номер «112» в Подмосковье с начала года

С начала года операторы системы-112 Московской области приняли и обработали более 4 млн вызовов. Ежедневно на номер «112» в регионе поступает свыше 30 тыс. сообщений о происшествиях». Ежесуточно на смену заступает порядка 360 операторов. Об этом сообщает пресс-служба центра по приему и обработке вызовов РЦОВ 112.

Они принимают вызовы в круглосуточном режиме и организовывают оперативную помощь людям, попавшим в беду.

По статистике, около 70% обращений на номер «112» адресовано специалистам скорой медицинской помощи, более 22% — полиции и ГИБДД, остальные 8% — пожарной охране, аварийной газовой и другим службам.

Вызовы принимаются посредством телефона, СМС-сообщений, мобильного приложения «112 МО», системы ЭРА-ГЛОНАСС, а также через чат-бот в мессенджере Telegram. В работе задействованы в том числе операторы психологи, лингвисты, сурдопереводчики.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.