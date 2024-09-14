Более 4 т тыквы отправилось на корм животным по итогам выставки-ярмарки «Дары Подмосковья»

400 жителей подмосковных Луховиц приняли участие в ежегодной выставке-ярмарке «Дары Подмосковья». В рамках мероприятия министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области установило брендированные емкости для сбора излишек урожая, который позже передали на корм животным, сообщила пресс-служба министерства.

«Ежегодно после проведения ярмарки и сельскохозяйственной выставки на площадке остается большое количество тыкв, которые не находят полезного применения. Поэтому в этот раз, в рамках проводимой Министерством акции по сбору яблок и бахчевых, мы решили собрать уже разрезанные выставочные образцы тыквы, которые участники ярмарки из-за большого веса и сложности транспортировки не заберут домой. Также присоединились к акции сегодня и активные жители Луховиц — все приносили овощи для их последующей переработки», — сообщил заместитель Председателя Правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Всего в специализированную емкость для дальнейшей утилизации было собрано более 4 тонн тыквы и других овощей.

«Каждый год осенью, в период сбора урожая, мы проводим такой фестиваль. Наш округ всегда славился своими дарами. Сегодня каждый житель представил тыквы, выращенные на приусадебных участках, которые потом станут вкусным угощением для животных», — добавил глава городского округа Луховицы Сергей Тимохин.

После праздника весь собранный урожай отправился на фермы округа для переработки в корм для животных.

Ознакомиться с картой акции «Сдай яблоки и бахчевые на переработку» все желающие могут на официальном сайте Министерства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны или с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.