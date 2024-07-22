Более 4 100 нарушений лесного законодательства выявили в Подмосковье в этом году

В нынешнем году специалисты выявили в Подмосковье более 4,1 тыс нарушений лесного законодательства, сообщает пресс-служб регионального Комлесхоза.

За нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрена административная ответственность по ст. 8.32. КоАП РФ: для физических лиц — до 60 тыс. рублей; для должностных лиц — до 110 тыс. рублей; для юридических лиц — до 2 млн рублей.

За нарушение правил санитарной безопасности в лесах по ст. 8.31 КоАП РФ предусмотрено наложение административного штрафа на граждан в размере до 5 тыс. рублей; на должностных лиц — до 40 тыс. рублей; на юридических лиц — от 500 тыс. рублей.

Самовольное занятие лесного участка квалифицируется, как правонарушение, которое согласно ст. 7.9 КоАП РФ влечет наложение административного штрафа на граждан в размере до 50 тыс. рублей; на должностных лиц — до 100 тыс. рублей; на юридических лиц — до 300 тыс. рублей.

За незаконную рубку лесных насаждений ответственность предусмотрена статьей 260 Уголовного кодекса РФ. Если деяние совершено в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору, законодательством предусмотрено максимальное наказание, вплоть до лишения свободы на срок до 7 лет со штрафом, а также с запретом занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Кроме того, помимо штрафов, ст. 100 Лесного кодекса РФ предусмотрено возмещение вреда, причиненного лесам и находящимся в них природным объектам.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что костры и травяные палы представляют угрозу и требуют технологического подхода, своевременной подготовки к пожароопасному периоду.

«Мы обратили внимание на то, что в ряде муниципалитетов часто люди сигнализируют нам о возгораниях, которые связаны с человеческим фактором — пал травы или шашлыки. У нас 95% пожаров случается по вине человека. Больше всего в Балашихе, Орехово-Зуеве, Воскресенске», — сказал Воробьев.