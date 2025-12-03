Более 38 тыс выпускников Подмосковья написали итоговое сочинение

3 декабря в Подмосковье прошло итоговое сочинение (изложение) для выпускников 11 классов. Оно является обязательным условием для допуска к государственной итоговой аттестации, участие в нем приняли более 38 тысяч одиннадцатиклассников. Об этом сообщает в пресс-службе министерства образования Московской области.

Длительность итогового сочинения — 3 часа 55 минут, оно прошло на базе 847 образовательных организаций. Темы можно было выбрать из следующих разделов: духовно-нравственные ориентиры в жизни человека; семья, общество, Отечество в жизни человека; природа и культура в жизни человека. В каждом разделе — по две темы.

Оценка итогового сочинения (изложения) будет проводиться по системе «зачет» или «незачет». Участники смогут ознакомиться с результатами не позднее 17 декабря в своих школах.

Для выпускников, которые получат «незачет» или не смогли написать работу по уважительной причине, предусмотрен резервный день для написания итогового сочинения (изложения) — 4 февраля 2026 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.