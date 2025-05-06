Более 375 тыс человек проголосовали за объекты благоустройства Подмосковья

В Подмосковье 21 апреля началось Всероссийское онлайн-голосование. С его помощью жители сами выбирают, какие территории нужно благоустроить. За это время такой возможностью в Московской области воспользовались 376 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба министерства благоустройства региона.

«В Московской области голосование проводится уже в пятый раз, и в этом году на выбор представлено 289 территорий из 54 городских округов. Каждый год мы наблюдаем растущую активность жителей: на сегодняшний день уже более 370 тысяч человек приняли участие в голосовании. Очень важно, что в такую работу максимально вовлечены жители, ведь сделать среду действительно комфортной возможно, только учитывая мнение самих людей», — сказал зампред правительства Московской области — министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

Жители могут проголосовать за те проекты, которые им ближе — обновление детских площадок, строительство скейт-парков, реконструкция центральных площадей или другие объекты общественной инфраструктуры. За 16 дней голосования особенно активными оказались жители округа, включая Пушкинский, Воскресенск, Люберцы, Щелково, Подольск, Зарайск, Химки, Реутов и другие.

Принять участие может любой житель Московской области от 14 лет. Для этого нужно перейти ссылке, выбрать регион и объект, который следует благоустроить.

В ведомстве напомнили, что голосование проходит по программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.