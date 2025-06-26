Более 370 самовольных занятий лесных участков выявили в Подмосковье с 2024 года

Лесная охрана комитета лесного хозяйства Московской области регулярно проводит патрулирование земель государственного лесного фонда по установленным маршрутам. В случае выявления нарушений лесного законодательства составляются протоколы о правонарушениях и рассчитывается ущерб, подлежащий возмещению. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

«С начала года в ходе патрулирований на территории всех подмосковных лесничеств выявлено 371 факт самовольного занятия лесных участков. Больше всего нарушений зафиксировано в Волоколамском (110), Подольском (63), Истринском (40) и Виноградовском (18) лесничествах», — рассказал председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин.

По нарушениям составлено 396 протоколов об административных правонарушениях, в том числе в отношении физических лиц.

Граждане с целью увеличения своих дачных владений идут на хитрость: расширяют имеющиеся наделы путем «присоединения» к ним лесных участков, огораживания и возведения на них построек, затем выращивают на «захваченных» землях плодово-ягодных деревья и кустарники, овощные и ягодные культуры, складируя строительные материалы, мусор и организуя компостные кучи.

Самовольное занятие лесного участка квалифицируется как правонарушение, которое согласно ст. 7.9 КоАП РФ влечет наложение административного штрафа на граждан в размере до 50 тыс. рублей; на должностных лиц — до 100 тыс. рублей; на юридических лиц — до 300 тыс. рублей.

Кроме того, помимо штрафов ст. 100 ЛК РФ предусмотрено возмещение вреда, причиненного лесам и находящимся в них природным объектам.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.