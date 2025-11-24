Более 37 тыс онлайн-заявлений на выплату к юбилею брака подали в Подмосковье

Жители Московской области подали более 37 тысяч электронных заявлений на получение единовременной выплаты к юбилею совместной жизни, сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.

Услуга «Назначение единовременного пособия супругам к юбилеям их совместной жизни» доступна на портале госуслуг Московской области в разделе «Поддержка» — «Пенсионерам». Получить выплату могут супружеские пары, которые прожили в браке 50, 55, 60, 65, 70 и более лет.

Чтобы оформить услугу, необходимо авторизоваться на портале с помощью ЕСИА и заполнить электронную форму заявления. В ней потребуется указать реквизиты, на которые поступят деньги. Подать заявление могут как сами юбиляры, так и их представители в течение года с даты юбилея.

Выплата не зависит от уровня дохода семьи. К последующим юбилеям она будет назначаться в беззаявительном порядке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.