Более 350 договоров подписано в Подмосковье на размещение мобильных торговых объектов

В Подмосковье с начала года было заключено более 350 договоров на размещение мобильных торговых объектов на льготных условиях. Так, в этом сезоне были установлены свыше 200 передвижных сооружений, 107 фудтраков, порядка 27 автолавок, 17 изотермических емкостей по реализации молока и кваса. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В ведомстве рассказали, что подать заявку на получение места под размещение мобильного торгового объекта предприниматели могут онлайн на портале «Госуслуги Московской области». Ответ поступит в личный кабинет пользователя в течение 7 дней.

В этом году жители Лобни могут попробовать горячую выпечку и хот-доги, а также охлаждающие напитки из меню фудтраков, расположенных на улице Ленина возле дома № 2/2 и около дома № 69. Мороженое — любимый многими десерт с детства, особенно в жаркие дни. Сеть кафе «33 пингвина» с разнообразными вкусами установило мобильный торговый объект в Зарайске на площади Пожарского. В Клину в городском парке культуры и отдыха Сестрорецкий жители могут отведать тающее лакомство сети «Alcreme».

Мобильные торговые объекты также используются для продажи товаров местных производителей. Например, в Жуковском возле дома № 4А на улице Чкалова можно приобрести свежую и вкусную молочную продукцию в одном из передвижных пунктов. В ассортименте — молоко, йогурты, творог и многое другое.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1 процент из федерального фонда развития промышленности», — отметил Воробьев.