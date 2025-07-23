Более 35 тыс выпускников сдали ЕГЭ в Подмосковье в 2025 году

В 2025 году единый государственный экзамен на территории Московской области сдавали более 35 тысяч выпускников. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Доля выбравших экзамены по естественно-научным предметам, профильной математике и информатике составила 32,6%, превысив показатели прошлого года (30,8%). Это свидетельствует о повышении интереса школьников к математике и науке — число таких участников экзаменов выросло на 5160 человек.

Средние баллы по региону по большинству предметов превышают общероссийские показатели. Так, в этом году выросли результаты по химии, литературе, биологии, немецкому и испанскому языкам. Например, средний балл по химии составил 63,1 (в 2024 — 60), по литературе — 68,5 (в 2024 — 67), по биологии — 55,9 (в 2024 — 55,6), по немецкому — 66 (в 2024 — 63,7), а по испанскому языку — 68,67 (в 2024 — 49,8).

Лучшие результаты в 2025 году продемонстрировали 669 выпускников, набравших 100 баллов. Среди них двое сдали три экзамена на максимальный результат, получив 300 баллов, еще 29 выпускников стали двухсотбалльниками.

В ведомстве добавили, что показатели ЕГЭ-2025 отражают позитивную динамику подготовки учащихся и подтверждают высокое качество образования в Подмосковье.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что важно убедиться, что в Московской области достаточно учителей, которые способны дать детям образование высокого уровня.

«Каждый министр, <…> социальная сфера должны быть убеждены, что наши врачи, учителя в наличии, что готовы принять детей и дать соответствующее образование. Высокого качества образование», — сказал Воробьев.

Делитесь новостями и предлагайте темы в специальном чат-боте РИАМО.