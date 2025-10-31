сегодня в 16:48

Более 3,5 тыс школьников Подмосковья поучаствовали в олимпиаде по финансам и ЖКХ

На территории Московской области продолжается олимпиада для школьников по финансовой грамотности. Она проходит в рамках проекта, организованного Министерством жилищно-коммунального хозяйства Московской области и ассоциацией председателей советов МКД региона. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

На сегодняшний день в олимпиаде участвуют уже 3 500 человек.

Учащимся 7-11 классов предлагается пройти 2 этапа испытаний в онлайн формате на умение ориентироваться не только в финансовых вопросах, но и бытовых, анализировать экономическую ситуацию и предлагать практические решения повседневных задач.

На первом этапе участники выполняют 5 тестовых вопросов. После успешного завершения этих испытаний открывается доступ ко второму этапу, включающему 10 тестовых заданий и 3 творческие задачи, требующие развернутых ответов.

Из-за большого интереса и активного поступления новых заявок принято решение продлить срок проведения мероприятия до 7 ноября включительно. В течение этого периода можно решать задания в удобном для себя темпе, важно уложиться до завершения олимпиады.

По результатам всех этапов комиссия выберет лучших участников, среди которых определит победителей и призеров. Всего наградами будут отмечены 15 финалистов, включая 3 призеров.

Подать заявку на участие можно по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.