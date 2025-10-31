Более 3,5 тыс школьников Подмосковья поучаствовали в олимпиаде по финансам и ЖКХ
Фото - © Источник фото: Министерство ЖКХ Московской области
На территории Московской области продолжается олимпиада для школьников по финансовой грамотности. Она проходит в рамках проекта, организованного Министерством жилищно-коммунального хозяйства Московской области и ассоциацией председателей советов МКД региона. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
На сегодняшний день в олимпиаде участвуют уже 3 500 человек.
Учащимся 7-11 классов предлагается пройти 2 этапа испытаний в онлайн формате на умение ориентироваться не только в финансовых вопросах, но и бытовых, анализировать экономическую ситуацию и предлагать практические решения повседневных задач.
На первом этапе участники выполняют 5 тестовых вопросов. После успешного завершения этих испытаний открывается доступ ко второму этапу, включающему 10 тестовых заданий и 3 творческие задачи, требующие развернутых ответов.
Из-за большого интереса и активного поступления новых заявок принято решение продлить срок проведения мероприятия до 7 ноября включительно. В течение этого периода можно решать задания в удобном для себя темпе, важно уложиться до завершения олимпиады.
По результатам всех этапов комиссия выберет лучших участников, среди которых определит победителей и призеров. Всего наградами будут отмечены 15 финалистов, включая 3 призеров.
Подать заявку на участие можно по ссылке.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.
Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.