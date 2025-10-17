Более 3,5 тыс пар уже запланировали свадьбу в Подмосковье на следующий год

Подмосковье продолжает подтверждать свою репутацию одного из самых привлекательных регионов для бракосочетания. Помимо привычного зала торжеств в ЗАГСе, в Московской области доступно порядка 80 локаций для выездной регистрации брака — дворцы, усадьбы, парки, галереи. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцразвития региона.

«Подмосковье — один из лидеров по выездным регистрациям брака и пары уже бронируют даты на следующий год. Отмечу, что на 2026 год подано более 3,5 тысячи заявлений, а самыми популярными остаются конечно же летние месяцы — июнь и август, когда в регионе особенно много живописных площадок, парков, усадеб для проведения церемоний», — отметила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

Как уточнили в Министерстве социального развития Подмосковья, самой востребованный датой 2026 года стала пятница 26.06 — на этот день подано более 450 заявлений. Чуть менее популярным стала суббота 06.06 — связать себя узами брака в этот день планируют чуть более 400 пар.

Будущие молодожены также оценили красивое сочетание цифр еще одного июньского субботнего дня — 20 июня. В этот день свою свадьбу запланировали почти 200 пар.

Из года в год также популярным днем для бракосочетания является 8 августа. Именно в эту дату 252 пары уже запланировали торжество. Этот день стал одним из фаворитов благодаря тому, что он находится в разгаре летнего сезона, а еще имеет красивое сочетание цифр, которое носит в себе множество легенд и поверий.

Несмотря на популярность летних дат, первыми в Новом году официально зарегистрируют брак 10 января.

Подать заявление на регистрацию брака можно через региональный портал госуслуг или очно в МФЦ. Для проведения выездной регистрации доступны разнообразные живописные места Подмосковья, а так можно предложить свою локацию. Больше информации на портале wedding.mosreg.ru или в ТГ-канале https://t.me/wedding_mosreg.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.