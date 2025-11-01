Более 3,5 тыс мальков выпустили в подмосковное водохранилище

В конце октября в Иваньковское водохранилище, расположенное на границе Московской и Тверской областей, было выпущено более 3 500 мальков сазана. Мероприятие по зарыблению прошло под строгим контролем государственной ветеринарной службы Подмосковья. Выпуск молоди ценной породы рыбы был организован специалистами Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ГНЦ РФ ВНИРО) при непосредственном участии ветеринарных врачей из ГБУВ МО «Терветуправление №2». Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

В ведомстве сообщили, что данное мероприятие направлено на сохранение водных биологических ресурсов и устойчивое развитие аквакультуры в регионе. Сазан играет ключевую роль в экосистеме Иваньковского водохранилища и связанных с ним рек, поэтому его воспроизводство имеет большое значение для поддержания природного баланса. Сроки для зарыбления были выбраны специалистами не случайно. Осенний период является наиболее благоприятным для адаптации молоди к новым условиям, так как в это время года вода максимально насыщена кислородом, что повышает шансы мальков на успешную акклиматизацию и зимовку.

Иваньковское водохранилище является одним из крупнейших водоемов Московского региона и имеет важное рыбохозяйственное значение. Регулярное зарыбление позволяет поддерживать популяции ценных видов рыб и сохранять биологическое разнообразие.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.