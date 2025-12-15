Более 35 тыс детей участников СВО посетят губернаторскую елку в Подмосковье

Традиционно в преддверии Нового года в Московской области проведут яркие новогодние представления для детей участников специальной военной операции, детей из многодетных семей, а также ребят из семей с низкими доходами, сообщает пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.

«В этом году мы решили организовать новый формат Губернаторской елки — новогоднее ледовое шоу «Снежная королева», поставленное Ильей Авербухом, и ледовое шоу Татьяны Навки «Аленький цветочек». В конце декабря пройдет 8 представлений, зрителями которого станут более 35 тысяч детей из каждого округа региона», — рассказал министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.

22 и 23 декабря на арене Мытищи им. В. И. Шалимова пройдет ледовое шоу Ильи Авербуха «Снежная королева». На льду предстанут олимпийские чемпионы и звезды фигурного катания. Волшебная история Ганса Христиана Андерсена «Снежная королева» расскажет детям о борьбе добра и зла, душевного тепла и холода, снега и метели, ледяного сердца, которым одарила мальчика Кая злая королева, и горячей любви, и дружбе, которые способны свернуть горы на своем пути.

Новогоднее шоу Татьяны Навки «Аленький цветочек» пройдет 24 и 25 декабря в ледовом дворце Витязь города Подольск. В звездный состав шоу войдут именитые спортсмены, фигуристы мирового уровня, многократные призеры и чемпионы международных соревнований. Сюжет сказки «Аленький Цветочек» известен во многих странах, но именно в изложении русского писателя Сергея Аксакова история о настоящей любви и истинной красоте раскрывается наиболее образно и ярко, поскольку адаптированные автором русские народные сказки и былины отражают национальный характер и многогранность русской души: повествуют о доброте, милосердии, честности, преданности, вере и, конечно, любви, способной разрушить даже самое сильное заклятие.

Получить билет на новогоднее представление можно в социальной защите и в администрации городского округа.

Дополнительную информацию о мерах социальной поддержки можно получить по телефону 122 добавочно 6, а также в чатах вопросов и ответов в Telegram «Социалка».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.