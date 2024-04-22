Более 35 тыс человек посетили колледжи Подмосковья в день открытых дверей

В Подмосковье состоялся единый день открытых дверей федерального проекта «Профессионалитет». Он стал одним из самых масштабных мероприятий системы среднего профессионального образования Подмосковья в 2024 году, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В событии приняли участие свыше 35 тыс. учащихся из более 880 школ и около 10 тыс. родителей. На базе 44 колледжей и техникумов были представлены 14 кластеров «Профессионалитета». Для родителей прошло собрание с участием потенциальных работодателей и руководства образовательных организаций, а школьники смогли посетить интерактивные экскурсии и пройти профессиональные пробы.

В Московской области с 1 сентября 2024 года «Профессионалитет» будет реализовываться на базе 37 профессиональных образовательных организаций и в 7 структурных подразделениях вузов. Ожидается, что в новом учебном году по программам «Профессионалитета» приступит к обучению более 12 тыс.студентов.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.