Более 340 тыс гостей посетили музей под открытым небом на Красной площади Москвы

Музей под открытым небом в честь 83-й годовщины военного парада 1941 года работал на Красной площади столицы, там разместили пять инсталляций, сообщает пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики Москвы.

Он был открыт с 7 по 10 ноября. На инсталляциях представили знаковые места и события из жизни москвичей в период ВОВ.

«Интерактивный музей к годовщине парада на Красной площади уже стал для Москвы важной традицией. Он напоминает о героических страницах истории нашего города и страны. В этом году выставку посетили 342 тыс. жителей и гостей столицы», — сказал заммэра — глава аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

Организовать выставку помогли свыше 300 волонтеров.

На большом экране длиной 150 м показывали хроники военных парадов 1941 и 1945 годов, продемонстрировали 4 тыс. фотографий бойцов «Бессмертного полка» и кадры анимированного проекта «Защитники Москвы — ратники».

Также экран был и на фасаде макета кинотеатра «Художественный». Там можно было увидеть, фильмы, которые показывали в военное время. Недалеко разместили двухэтажную сцену, которая была оформлена под Московский академический театр имени Владимира Маяковского. (в годы ВОВ — Театр Революции), он работал и во время войны. На площадке проходили иммерсивные спектакли.

Театрализованные представления в музее под открытым небом начинались с марша парадной коробки «Встань в строй». В шествии принимали участие 120 актеров в форме солдат ВОВ. Присоединиться к ним могли все желающие.

Также на Красной площадки показали настоящий трамвай, который перевозил пассажиров по столице в те годы.