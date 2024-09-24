Более 3,4 тыс профвизитов совершил Главгосстройнадзор Подмосковья с начала года

Служба контрольно-надзорной деятельности Главгосстройнадзора Московской области отмечает, что профилактические визиты становятся более популярными среди предпринимательского сообщества. Так, с начала года в регионе проведено уже 3 442 профвизита. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Каждый 10-й профвизит проходит по инициативе бизнеса. Заявки на такой консалтинг от проверяющих органов можно подать на региональном портале Госуслуг.

Интерес к такой мере объясняется тем, что вся предоставленная в ходе посещения инспектором информация и разъяснения носят рекомендательный характер, предписания об устранении нарушений обязательных требований по результатам профвизитов не выдаются. Соответственно, контролируемое лицо до проведения проверки уже знает о возможных недочетах и имеет возможность их исправить, а значит — избежать штрафов.

Региональными органами проведено 3 233 профвизита, еще 209 — муниципальными.

Наибольшее количество профилактических мероприятий проведено в отношении такси — 1811, 707 раз профвизиты проводились в рамках строительного надзора и 382 — в сфере образования.

Результатом каждого такого мероприятия являются понятные рекомендации от контрольно-надзорных органов, соблюдая которые контролируемое лицо не допустит нарушения требований законодательства.

Проведенный профилактический визит и компетентность инспектора его проводившего, всегда можно оценить на портале Госуслуг. Процедура оценки занимает не более 2-х минут, но помогает усовершенствовать работу контрольно-надзорных органов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что лучшие региональные практики цифровизации тиражируются по всей стране.

«Главная цель „цифры“ — комфортное получение услуг для людей, общение с властью без барьеров, хлопот и волокиты», — пояснил губернатор.