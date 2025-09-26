Более 330 тысяч юных жителей Подмосковья осваивают финансовую грамотность с детской СберКартой

Детская СберКарта приобретает все большую популярность среди юных жителей Московской области — с помощью этого финансового инструмента уже более 330 тысяч детей и подростков учатся управлять своими финансами. Карта предназначена для пользователей в возрасте от 6 до 13 лет.

Детские банковские карты помогают на практике учиться финансовой грамотности и планировать свой бюджет: выбирать, что купить сейчас, а на что — накопить. Самыми популярными направлениями трат в 2025 году стали продукты питания и общепит, транспорт, образование, а также книжные магазины.

Важно, что первые шаги в мире финансов дети совершают под присмотром родителей, которые могут устанавливать на карте лимиты трат и в любой момент видеть, на что именно ребенок потратил средства.

«Наши финансовые решения для детей выстроены вокруг двух ключевых принципов — защищенности и адаптивности. Мобильное приложение СберKids с удобным интерфейсом позволяет ребенку постепенно осваивать финансовые операции в контролируемой цифровой среде. Для родителей это возможность мягко направлять процесс обучения финансовой грамотности, и в то же время быть спокойными за финансовую безопасность детей: устанавливать лимиты, видеть транзакции в СберБанк Онлайн и в случае необходимости оперативно пополнять баланс. Такой подход не просто заменяет наличные, а создает основу для формирования ответственного отношения к деньгам с самого раннего возраста», — отметил заместитель председателя Среднерусского банка Сбербанка Вадим Лушин.

А для большего удобства Сбер разработал новый инструмент оплаты — детский платежный браслет. Это аналог детской карты, который открывает доступ к приложению СберKids и детской копилке.

«Мы с мужем долго думали, как приучить сына к финансовой грамотности, и решили оформить ему детскую карту. Оформили все за пару минут в СберБанк Онлайн, а когда пошли получать — устроили целое событие! Ребенок так волновался, будто получает первый паспорт. Когда увидел карту с любимым мультяшным героем — глаза загорелись. Теперь он сам откладывает на желанную игрушку в „Копилке“, а я спокойна: вижу все траты в приложении и могу в любой момент пополнить баланс. Самое главное — он учится ответственности, а для меня это бесценно», — подчеркнула клиент Сбера Ольга Кизарова.