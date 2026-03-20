Более 3,3 тыс жителей Подмосковья обратились к регоператорам в МФЦ

С начала марта более 3,3 тыс. жителей Подмосковья получили услуги региональных операторов по обращению с ТКО в офисах МФЦ. Наибольшее число обращений зафиксировали в Домодедове, Дмитрове, Истре, Сергиевом Посаде и Пушкине, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Больше всего обращений зарегистрировано в Домодедове — свыше 330, в Дмитрове — более 300, в Истре и Сергиевом Посаде — свыше 270, в Пушкине — 260. В офисах МФЦ жители могут заключить договор, подать заявление, проверить корректность начислений, получить актуальную квитанцию и уточнить лицевой счет.

Как ранее отмечал вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов, сотрудники консультируют граждан по новым нормативам и разъясняют порядок получения паспорта СНТ. Все представители регоператоров прошли обучение, основная задача проекта — упростить доступ к услугам по вывозу ТКО.

По данным регоператоров, в 2026 году растет число посетителей МФЦ. В январе услуги получили более 5,3 тыс. жителей, в феврале — свыше 6,6 тыс. человек. В 2025 году таким форматом взаимодействия воспользовались более 36,4 тыс. жителей региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.