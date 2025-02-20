Более 3,3 тыс новых рабочих мест создали в Люберцах в 2024 году

Порядка 3 320 новых рабочих мест было создано в городском округе Люберцы в 2024 году. Об этом рассказал глава муниципалитета на заседании круглого стола с участием представителей бизнес-сообщества. Он прошел в рамках выездной администрации при участии заместителя министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Анатолия Мальцана, сообщает пресс-служба администрации округа.

«У нас заметные достижения в экономике за 2024 год: объем инвестиций вырос на 26% по отношению к предыдущему году и составил 67 млрд рублей, создано порядка 3 320 новых рабочих мест. Сейчас в стадии реализации — еще более 30 крупных проектов с объемом инвестиции‌ порядка 54 млрд рублей и созданием 10 тыс. рабочих мест», — отметил Владимир Волков.

Также в рамках встречи подвели итоги работы за 2024 год во всех сферах жизни, обозначили приоритетные задачи на 2025 год.

«В связи с изменением границ с Раменским городским округом и объединением с Дзержинским люберецкое предпринимательское сообщество пополнилось. Рад был видеть на встрече руководителей крупных предприятий с этих территории», — добавил глава Люберец.

Владимир Волков также выразил уверенность, что с предпринимательским сообществом будет выстроено продуктивное взаимодействие и эффективная совместная работа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность привлечения собственных ресурсов региона для развития сильной экономики. Он назвал это важной и чувствительной работой.

«Мы активно привлекаем новые предприятия, оказываем содействие развитию и модернизации уже значимых для экономики региона компаний, предоставляя самые разные меры поддержки. Рассчитываем, что они будут создавать рабочие места, внедрять технологии», — заявил Воробьев.