Более 33 млрд руб сохранили подмосковные предприниматели с ЦУР «Бизнес»

За 9 месяцев 2025 года работа специалистов ЦУР «Бизнес» Московской области позволила предприятиям сохранить инвестиционный портфель на сумму более 33 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.

«С начала года специалисты ЦУР „Бизнес“ получили 7,6 тыс. обращений. Наиболее востребованной темой стали меры поддержки — 48% всех консультаций. На втором месте — открытие и ведение бизнеса, на третьем — земля и недвижимость для бизнеса. Экономический эффект работы специалистов центра за 9 месяцев 2025 года составляет 5,3 млрд рублей. Благодаря их работе бизнесу удалось сохранить инвестиции на сумму более 33,4 млрд рублей», — рассказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Всего за весь период деятельности в ЦУР «Бизнес» поступило 31,5 обращений, из них на данный момент отработано более 99% обращений. Экономический эффект работы центра составляет 11,39 млрд рублей, а размер сохраненных инвестиций превышает сумму 132,3 млрд рублей.

Обращения предпринимателей делятся на категории в зависимости от сложности вопроса. Наиболее часто вопросы предпринимателей относятся к категории «Консультация» и решаются в течение одного рабочего дня.

Обратиться в ЦУР «Бизнес» Подмосковья можно в том числе посредством телефона горячей линии 0150, а также через Инвестиционный портал Подмосковья: https://invest.mosreg.ru/.

Поддержка предпринимателей в Московской области осуществляется по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что тема экономического развития и привлечения резидентов всегда была очень важной для Московской области. Он добавил, что текущая макроэкономическая ситуация позволяет властям очень внимательно сопровождать и малый, и средний бизнес, поддерживать крупные предприятия.

«Вообще, тема экономического развития, привлечения резидентов крайне важна была для нас всегда. Понятно, что и в 2014 году, и, особенно, после 2022 все компании, вся финансовая система испытывают очень серьезную нагрузку и различные ограничения», — отметил Воробьев.