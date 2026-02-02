сегодня в 17:33

320 тыс школьников и студентов Подмосковья отметили годовщину победы в Сталинградской битве

2 февраля свыше 320 тысяч обучающихся, педагогов и родителей Подмосковья приняли участие в памятных мероприятиях, посвященных годовщине победы в Сталинградской битве, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В школах и средних профессиональных образовательных учреждениях Подмосковья прошли кинолектории «Сталинград», где участники смотрели документальные фильмы и обсуждали их с наставниками. Советники директоров по воспитанию организовали эти встречи совместно с обучающимися.

Школьники, студенты, педагоги и родители создали галерею портретов «Герои народов: защитники Сталинграда». В рамках проекта участники исследовали биографии воинов разных национальностей и рассказали о них в социальных сетях.

Для младших школьников провели интерактивные уроки «Сталинград: 200 дней». Дети познакомились с предметами военного времени, изучили карты-схемы сражений и прослушали аудиофрагменты песен военных лет.

Совместно с Российским обществом «Знание» «Навигаторы детства» организовали лекции о значении Сталинградской битвы. Участники движения «Орлята России» представили выставку поделок военной техники и создали тематические композиции из подручных материалов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил участников военной спецоперации, вернувшихся в Подмосковье, выступать перед школьниками и отвечать на их вопросы.

«Мы сейчас и ордена по поручению президента начали вручать в школах—в присутствии детей. Очень много вопросов (у школьников — ред.)», — отметил Воробьев.