Более 320 тыс звонков приняли в МФЦ Подмосковья с начала года

С начала года операторы единого контакт-центра МФЦ Московской области приняли более 320 тыс. звонков. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Обратившись в Единый контакт-центр, можно получить информацию о порядке оказания государственных и муниципальных услуг, узнать телефон, адрес и режим работы отделений МФЦ, а также уточнить статус готовности документов, записаться в МФЦ на прием или отменить запись.

Чтобы получить ответы по работе подмосковных МФЦ, необходимо позвонить по номеру 122 с территории Московской области. В голосовом меню следует выбрать «3» и задать интересующий вопрос. Звонок является бесплатным.

Также в Подмосковье работает чат-бот МФЦ. С его помощью можно уточнить информацию о предварительной записи или отменить ее, узнать график работы отделения, получить консультацию по самым популярным услугам и размерам госпошлин. Чтобы воспользоваться ботом, необходимо в поисковой строке мессенджера Телеграм набрать «МФЦ Московской области». Далее следует запустить его и выбрать нужное действие.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил продолжить работу по переводу региональных и федеральных услуг в цифровой формат.

Глава региона отметил, что смысл цифровизации заключается в том, чтобы человек получал услуги, не выходя из своего офиса или квартиры.