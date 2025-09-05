Более 32 тыс заявлений на установку надгробий подано в Подмосковье онлайн

1 апреля на кладбищах Подмосковья начался период, когда можно проводить работы по установке и замене памятников, надгробий и оград. За это время свыше 32 тыс. заявлений на получение разрешения было подано в электронном виде. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.

Услуга доступна до 1 ноября на региональном портале в разделе «Документы» — «Организация захоронений». Она предоставляется бесплатно в течение 1 рабочего дня. Необходимо будет посетить выбранный МФЦ для сверки оригиналов документов.

Со дня выдачи положительного разрешения по услуге у жителей региона есть 1 месяц на установку или замену надмогильного сооружения. Если за это время работы не были проведены, то обратиться за разрешением можно повторно.

Памятники и ограды, установленные без разрешения, подлежат демонтажу с соблюдением требований законодательства Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.