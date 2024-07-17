Более 3,2 тыс аварийных деревьев убрали с лесфонда Подмосковья с начала года

«Работы по рубке проводятся силами ГАУ МО «Центрлесхоз» и подрядчиков практически во всех подмосковных лесничествах», — рассказал председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

Больше всего аварийных деревьев убрано с территории Подольского — 530, Сергиево-Посадского — 442, Ступинского — 374 и Истринского — 319 лесничеств.

Дерево считается аварийным и проводится его рубка в том случае, когда оно имеет структурные изъяны, например, гнили и обрыв корней, его опасный наклон может привести к падению всего дерева или его части, тем самым причинить ущерб государственному, муниципальному имуществу, а также имуществу и здоровью граждан.

Евгений Агулов добавил, что решение о проведении рубки принимается по результатам рассмотрения обращений граждан, направленных через единый центр управления регионом, официальный региональный портал «Добродел» и официальный сайт Комлесхоза.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что почти половину всей Московской области составляют леса. Власти ведут активную работу для создания соответствующих условий для прогулок, приятного времяпровождения с семьей и друзьями для жителей.

«Для этого должны быть элементарные удобства, начиная от туалета и заканчивая кафе или прокатом. Мы видим, что с каждым годом популярность наших парков растет в арифметической прогрессии и существует большой запрос на дальнейшее их развитие», — сказал Воробьев.