Более 3000 новых рабочих мест создано в Люберцах в 2024 году

Более 3000 новых рабочих мест создано в округе в 2024 году, об этом на встрече с членами Союза промышленников и предпринимателей Люберец сообщил глава муниципалитета Владимир Волков.

«Подвели предварительные итоги года с Союзом промышленников и предпринимателей Люберец. У нас в округе зарегистрировано 23 812 субъектов малого и среднего предпринимательства, 60 обрабатывающих производств, причём 35 из них — средние и крупные», — отметил Волков.

Он пояснил, что статус системообразующего предприятия присвоен НПП «Звезда» имени академика Г. И. Северина.

«В текущем году объем инвестиций в экономику Люберец составил 36,9 млрд рублей, создано 3040 новых рабочих мест. Совместно с региональным Правительством реализуем комплекс мер поддержки бизнеса — это всё, что касается различных льгот, компенсаций затрат на приобретение оборудования и другие. С первых дней СВО люберецкие предприятия активно помогают фронту, взяли на себя заботу о семьях бойцов. Спасибо, что всегда чутко реагируете на каждую просьбу! Вместе победим!» — подчеркнул глава Люберец.

Он добавил, что в 2024 году в округе удалось реализовать множество важнейших проектов, которые ждали жители Люберец, — это соцобъекты, благоустройство, развитие дорожной инфраструктуры.

«В наступающем году нас ждут новые вызовы, с которыми, я уверен, вместе мы обязательно справимся. Благодарю президента Союза промышленников и предпринимателей округа Сергея Александровича Шатилова и всё бизнес-сообщество округа за постоянный вклад в развитие Люберец!» — подытожил Владимир Волков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что власти региона продолжают привлекать врачей разных специальностей на работу.

«Мы стараемся в нашем регионе привлекать врачей, условия создавать. Их много не бывает. Этих условий. Есть социальная поддержка и материальная поддержка. Но врачей не хватает», — отметил Воробьев.