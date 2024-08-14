Более 300 жителей Реутова поучаствовали в экоакции по раздельному сбору отходов

Пластик, стекло, картон и другие отходы сдали жители городского округа Реутов, а также ближайших районов во время акции по раздельному сбору мусора. Мероприятие было организовано экосообществом «Раздельный сбор» при поддержке регионального оператора в Ногинском кластере Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

За два часа работы экоплощадки участники собрали более 150 кг стекла, порядка 50 кг картона, более 20 кг крышечек, 800 кг разного пластика, 2 мешка алюминиевых банок и аэрозольных баллонов, а также 5 мешков различного металла.

Волонтеры помогали жителям правильно распределять принесенные фракции.

Большинство отобранных видов полезных отходов были направлены на вторичную переработку, включая стекло, картон и пластиковые крышечки в рамках одноименного благотворительного проекта «Добрые крышечки».

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области напоминает, что в Подмосковье налажена единая двухпоточная система обращения с твердыми коммунальными отходами «Два бака». На всех мусорных площадках установлены контейнеры для «Смешанных отходов» — это органические отходы, предметы личной гигиены, упаковка, загрязненная продуктами питания и для «Сухих» — это пластик, стекло, бумага и металл.

Информацию о том, как правильно разделять отходы, а также со списком принимаемых региональным оператором фракций, можно ознакомиться на официальном сайте компании во вкладке «Раздельный сбор».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев доложил главе государства Владимиру Путину о том, что на территории Московской области было закрыто 39 полигонов твердых бытовых отходов (ТБО).



Сейчас идет активная рекультивация, на 17 объектах этот процесс полностью завершен.