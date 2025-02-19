Более 300 жителей Одинцова вступили в народные дружины для помощи правоохранителям

На территории Одинцовского округа создаются народные дружины — уже более 300 жителей округа изъявили желание оказывать посильное участие сотрудникам полиции в охране общественного порядка. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В народную дружину принимаются граждане Российской Федерации, достигшие 18-летнего возраста, способные по своим деловым, моральным качествам и состоянию здоровья участвовать в охране общественного порядка и исполнять обязанности народного дружинника.

В народную дружину не могут быть приняты граждане, имеющие неснятую или непогашенную судимость, а также ранее осужденные за тяжкие и особо тяжкие преступления; состоящие на учете в наркологическом или психоневрологическом диспансере в связи с лечением от алкоголизма, наркомании, токсикомании, хронических и затяжных психических расстройств; признанные по решению суда недееспособными или ограниченно дееспособными; подвергнутые административному наказанию за совершение административных правонарушений, посягающих на общественный правопорядок, общественную безопасность или установленный порядок управления; имеющие заболевания или физические недостатки, которые, по заключению медицинского учреждения, препятствуют выполнению обязанностей народного дружинника.

Прием в народную дружину производится на добровольной основе в индивидуальном порядке на основании личного заявления.

На кандидата в народные дружинники запрашивается характеристика с места работы (учебы) и места жительства, а также иная характеризующая его информация.

При приеме в народную дружину командир народной дружины или его заместитель проводят собеседование, в ходе которого устанавливают дополнительные обстоятельства и характеризующие сведения.

Народный дружинник, прошедший обучение, усвоивший обязанности и права народного дружинника, успешно сдавший зачет по знанию законодательства, регламентирующего охрану общественного порядка и борьбу с правонарушениями, усвоивший формы и методы работы народных дружин по предупреждению и пресечению правонарушений, приемы самозащиты и оказания первой помощи пострадавшим, допускается командиром народной дружины к исполнению обязанностей народного дружинника.

Командир народной дружины вручает народному дружиннику удостоверение установленного образца и разработанную штабом памятку народного дружинника, в которой излагаются его основные обязанности и права.

На период патрулирования народному дружиннику вручается форменное обмундирование.

Перед заступлением на службу по охране общественного порядка и безопасности граждан, проводятся инструктажи, на которых доводится вся необходимая информация.

По вопросам вступления в ряды народной добровольной дружины обращаться по телефону отдела обеспечения охраны общественного порядка УМВД России по Одинцовскому г.о: 8(977)733-12-85 (командир народной дружины Одинцовского г. о. Лобанов М.И.)

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