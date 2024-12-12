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Более 300 учителей и воспитателей трудоустроились в Люберцах в 2024 году

В систему образования городского округа Люберцы в 2024 году привлекли 338 учителей и воспитателей. В текущем году в городском округе открыли 4 школы на 4 670 мест и 6 детских садов. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«В 2024 году привлекли в систему образования Люберец 338 учителей и воспитателей. Причем 139 из них — молодые специалисты. На работу в наши детсады и школы пришли педагоги из Москвы, выпускники педвузов Саранска, Пензы, Рязани, Тулы и других городов», — отметил глава муниципалитета Владимир Волков.

Он добавил, что решать кадровый вопрос помогают реализуемые в округе меры поддержки.

«Более 200 педагогам предоставлено служебное жилье, компенсация аренды жилья в размере 20 тыс. рублей из регионального бюджета, региональный грант школе за привлеченных на работу учителей, муниципальный грант в 250 тыс. рублей учителям различной направленности по итогам конкурса, частичная оплата путевок в санатории, дома отдыха и другие», — уточнил Владимир Волков.

Он напомнил, что Люберцы — лидер Подмосковья по вводу соцобъектов.

«Нагрузка на систему образования — колоссальная, ведь нужно разом укомплектовать сразу 10 новых коллективов. Благодарю учителей, воспитателей за выбор, сделанный в пользу Люберец. Ценим каждого», — подытожил Волков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе действует разная поддержка учителей. Есть гранты за достижения, различные выплаты.

«Учитель не платит за аренду (жилья — ред.) в наших муниципалитетах, у нас уже порядка 10 лет действует специальная программа социальной ипотеки», — добавил Воробьев.