Более 300 тонн тары и 4 500 тонн текстиля собрали в Подмосковье за год

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области продолжает подводить итоги работы за год. Делимся результатами в сфере организации раздельного сбора отходов в регионе. Так, с начала года в Московской области дополнительно было установлено 85 фандоматов для приема пластиковых бутылок и алюминия, а также 835 емкостей для сбора текстиля. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосоковья.

Всего в Подмосковье действует уже более 2,9 тыс. пунктов приема вторичных ресурсов.

За 12 месяцев собрано более 300 тонн тары и 4 500 тонн текстиля — это на 237% больше, чем в 2023 году.

В ближайшее время министерством будет запущен новый сервис на региональном портале госуслуг по размещению предпринимателями пунктов сбора пластика, алюминия и текстиля.

Все возможные локации будут нанесены на интерактивную карту, что позволит значительно сэкономить время на поиске мест. Заявку можно будет оформлять за пару минут в режиме онлайн.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и управляющий партнер компании Ecoplatform Иван Гусаков на ПМЭФ подписали соглашение о реализации проекта, в рамках которого в Московской области установят 10 тыс. боксов и 5 тыс. экопунктов по сбору вещей для повторного использования.

«Наш президент (Владимир Путин — ред.) поставил задачу — обеспечить к 2030 году сортировку 100% твердых коммунальных отходов, при этом захоронение — не более половины из них. Поэтому совместно с компанией Ecoplatform мы планируем установить в регионе 10 тыс. боксов «Не просто вещь» для приема и хранения текстиля, а также около 5 тыс. экопунктов — они будут принимать пластиковые бутылки и алюминиевые банки. Все будет отправляться на переработку или для повторного использования, где это возможно», — сказал Андрей Воробьев.