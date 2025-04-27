Более 300 праздничных мероприятий пройдут в округе Пушкинский 9 мая

В администрации округа Пушкинский прошло совещание, на котором обсудили вопросы безопасности при организации мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Ранее прошел штаб под председательством Андрея Воробьева, где также проработали рекомендации по 9 Мая. Основной акцент — безопасность.

Принято решение отменить очное шествие «Бессметного полка» (патриотическая акция пройдёт в онлайн формате), также не будут проводиться выступления эстрадных артистов и запуск салютов.

С 10:00 до 20:00 на центральных площадках Пушкинского 9 мая проведут более 300 праздничных мероприятий, в числе которых 89 митингов и возложений.

Особое внимание уделят ветеранам — в каждом дворе, где проживает участник ВОВ, проведут акцию «Вальс Победы».

Основные мероприятия пройдут: в Пушкино у мемориала «Скорбящая мать» и в Центральном парке культуры и отдыха, на набережной реки Серебрянка; в Ивантеевке у мемориала «Не вернувшимся с войны» и в Городском парке культуры и отдыха; в Красноармейске на площади Победы и на Центральной площади.

Для гостей будут представлены театрализованные митинги, смотры военной техники, концертные и детские программы, выступления военных ансамблей. Пройдут акции «Вальс Победы», «Голос Победы», «Звезда Победы», запланирован парад на воде «Победная флотилия».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил меценатов за возрождение памятников.



«Все, что связано с историей, нашей культурой, традициями, наследием, мы сегодня видим в воссозданном виде. Я хотел бы сказать спасибо меценатам и всем добрым людям, которые участвуют в возрождении наших святынь, памятников, тем, кто принимал участие и сопровождал этот проект», — отметил губернатор региона.