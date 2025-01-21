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Более 300 объектов филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны РФ отремонтируют в этом году

Более 300 объектов филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по Московскому военному округу) будет отремонтировано собственными силами в 2025 году, передает пресс-служба филиала.

Жилищно-коммунальные службы филиала ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны России (по Московскому военному округу (МВО) продолжают выполнять план ремонта собственными силами обслуживаемых объектов.

В этом году военным коммунальщикам предстоит провести ремонт на 126 объектах теплового и 97 объектах водо-канализационного хозяйства, отремонтировать 61 объект казарменно-жилищного фонда. Всего в 2025 году ремонт собственными силами предстоит выполнить более чем на 300 объектах жилищно-коммунальной инфраструктуры Министерства обороны России: котельных, центральных тепловых пунктов (ЦТП), тепловых сетях, водозаборных узлах, канализационно-насосных станциях, очистных сооружениях, объектов электросетевого хозяйства, сетях водоснабжения и канализации.

Текущий ремонт собственными силами включает:

— электротехнические работы (замена силовых кабельных линий и электропроводки, замена электромагнитных мускателей и устройств плавного пуска для электрооборудования, ремонт и замена автоматических выключателей, замена розеток и осветительных приборов;

— санитарно-технические работы (замена неисправных смесителей, водоразборных кранов, запорной арматуры, замена отдельных участков трубопроводов, ремонт колодцев и замена насосных агрегатов);

— общестроительные работы (работы по остеклению и ремонту оконных блоков, установке доводчиков на входные двери на территориях воинских частей военных городков, ремонту кровель, ремонт фасадов зданий и внутри отделочные работы).

В оперативном управлении филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по Московскому военному округу) 979 военных городков, где в эксплуатации находятся более 9 тысяч объектов материально-технической базы и коммунальной инфраструктуры.

Ежегодная подготовка фондов ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России проводится в целях повышения надежности работы объектов. Выполнение всех запланированных мероприятий и качественная работа военных коммунальщиков — гарантия исправной и безаварийной эксплуатации.