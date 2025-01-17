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Более 300 млн рублей направят на соцконтракты для жителей Подмосковья

В Московской области продолжается программа поддержки жителей с низкими доходам в виде социального контракта. Социальный контракт может быть заключен для помощи в преодолении трудной жизненной ситуации с семьями или одиноко проживающими, чей доход не превышает установленного прожиточного минимума за три месяца, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона.

В 2025 году прожиточный минимум на душу населения составляет 19 302 рубля.

«В этом году продусмотрено порядка 300 млн рублей для наших жителей на выплаты по социальному контакту. Прошлый год позволил полутора тысячам жителей воспользоваться этой поддержкой, благодаря которой удалось реализовать множество интересных проектов и идей, а некоторые из них стали, по-настоящему, важными для общества», — рассказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

В рамках социального контракта может оказываться финансовая помощь на поиск работы, осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, ведение личного подсобного хозяйства и др.

В ведомстве подчеркнули, что максимальная сумма помощи по контракту может достигать 350 тысяч рублей, а ежемесячные выплаты для поиска работы равны прожиточному минимуму для трудоспособного населения — в этом году 21 039 рублей.

Подать заявление об оказании государственной социальной помощи на основании социального контракта можно через региональный портал госуслуг.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.