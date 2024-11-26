Более 300 киноуроков провели в школах Люберец с начала ноября

Более 300 киноуроков провели в городском округе Люберцы в рамках Всероссийского народного проекта «Киноуроки в школах России» в ноябре. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Школы городского округа Люберцы продолжают участвовать во всероссийском народном проекте. В ноябре было проведено 303 внеклассных мероприятия для порядка 11,5 тыс. детей из учебных учреждений», — рассказала заместитель начальника управления образованием муниципалитета Светлана Яковенко.

Она отметила, что с начала этого года в Люберцах было проведено порядка 2,5 тыс. киноуроков.

Один из фильмов рассказывает о героине Стеше, которая приехала из деревни в большой город. Она заставляет своих новых знакомых по-иному взглянуть на привычные вещи, почувствовать красоту окружающей природы. Подобные перемены во взглядах и поведении оказываются неожиданными, и принять их подросткам непросто.

В Подмосковье хорошие результаты в сфере образования благодаря открытости школ к нововведениям и диалогу с обществом, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Особенно я хочу отметить наши флагманские школы, но подчеркнуть не их привилегированность, а то, что они всегда открыты (к диалогу, к чему-то новому — ред.)», — сказал Воробьев.