Более 300 человек приняли участие в городском субботнике в Королеве

В рамках месяца чистоты и благоустройства в наукограде провели субботник в Верхнем и Нижнем Комитетском лесу, передает пресс-служба администрации городского округа.

В уборке приняли участие более 300 человек — коллективы городских предприятий, администрации, учреждений образования, спорта, культуры и активные жители. Они собрали в лесу прошлогоднюю листву, ветки и бытовой мусор.

По итогам субботника с территории леса вывезли более 150 кубометров мусора, убрали поваленные ветром деревья и сухостой.

27 апреля, месяц чистоты и благоустройства завершится Всероссийским субботником и акцией «День добрых дел».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.