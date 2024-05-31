Более 300 бутылок воды раздали жителям Чехова

Волонтеры Чехова раздали воду жителям на автовокзале и набережной реки Теребенки. Акцию провели в наиболее оживленных местах — на автовокзале и на набережной реки Теребенки, сообщила пресс-служба администрации городского округа чехов.

«Сегодняшняя акция особенная для нас. Потому что лето обещает быть аномально жарким. Поэтому наши волонтеры постоянно помогают жителям городского округа и заботятся об их здоровье. И сегодня мы планируем раздать более 300 бутылок воды» — отметила волонтер Подмосковья Анастасия Онищенко.

Волонтеры будут раздавать воду в период аномально высоких температур дважды в неделю.

В жаркую погоду важно пить достаточное количество жидкости, носить головные уборы, легкую одежду и стараться находиться в тени.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.