Более 30 тыс заявлений на компенсацию за домашний телефон подано в Подмосковье

В 2024 году на портале госуслуг Московской области подали более 30 тысяч заявлений по оформлению ежемесячной денежной компенсации по оплате за стационарный телефон. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.

Услуга доступна на региональном портале в разделе «Гражданам» — «Соцподдержка» — «Субсидии и компенсации». Чтобы оформить ее, нужно авторизоваться на портале с помощью ЕСИА и заполнить онлайн-форму заявления.

Компенсация назначается ветеранам труда или военной службы; ветеранам труда предпенсионного возраста — 60 лет (мужчины) и 55 лет (женщины); лица, награжденные медалью «За оборону Москвы» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда», не имеющим группы инвалидности. Также заявитель должен быть зарегистрирован в Московской области, иметь договор на предоставление абонентского номера телефона и являться собственником помещения, где он установлен.

В рамках услуги также можно подать заявление на продление компенсации. Решение о предоставлении госуслуги поступит в личный кабинет заявителя на регпортале в течение 5 рабочих дней.

Также оформить или продлить компенсацию по оплате за домашний телефон можно в мобильном приложении «Добродел».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.