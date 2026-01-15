сегодня в 18:20

Более 30 тыс школьников приняли участие в фестивале хорового исполнения в Подмосковье

С ноября по декабрь 2025 года в Подмосковье прошли муниципальные этапы фестиваля хорового исполнения «Поющее Подмосковье», в которых участвовали более 30 тысяч школьников из 835 школ, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Муниципальные этапы регионального фестиваля «Поющее Подмосковье» охватили четыре возрастные категории: первоклассники, начальная школа, средняя школа и сводный хор для детей всех возрастов.

В номинации «Классика» участники исполняли произведения русской и зарубежной музыкальной классики, а также песни советского школьного репертуара и обработки народных мелодий. В категории «Фольклор» звучали народные песни различных народов России и мира. В номинации «Эстрада» школьники представляли эстрадно-джазовые композиции, включая современные обработки фольклора.

Проект «Поющее Подмосковье» направлен на возрождение традиций хорового пения, развитие духовно-нравственных качеств и формирование художественного вкуса молодежи.

В министерстве образования Московской области уточнили, что следующий этап фестиваля — зональные соревнования — пройдет с января по февраль, а региональный этап состоится в марте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.