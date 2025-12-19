Более 30 тыс онлайн-заявок на регистрацию спецтехники поступило в Подмосковье

Более 30 тысяч заявление на регистрацию самоходных машин и других видов техники поступило на региональный портал госуслуг с начала года. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.

Услуга «Государственная регистрация самоходных машин и других видов техники» доступна на портале в разделе «Бизнесу» — «Бизнес» — «Регистрация и учет». Получить услугу могут физические или юридические лица, индивидуальные предприниматели, которые являются собственниками самоходных машин и другой спецтехники.

В рамках услуги можно подать заявление на государственную регистрацию спецтехники, снятие техники с учета, внесение изменений в регистрационные данные, выдачу справки о регистрации, а также получение знака «Транзит».

Чтобы подать заявление, нужно заполнить онлайн-форму, прикрепить необходимые документы и оплатить госпошлину. В заявлении необходимо прикрепить паспорт спецтехники и подтверждение права собственности на нее. Размер госпошлины зависит от основания для обращения.

Напомним, государственной регистрации подлежат тракторы, самоходные дорожно-строительные, коммунальные и с/х машины, внедорожные и наземные безрельсовые механические средства, а также прочая самоходная техника с рабочим объемом двигателя внутреннего сгорания более 50 куб. сантиметров или мощностью электродвигателя более 4 киловатт.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.